Учащиеся 12-х классов смогут сдавать только три обязательных экзамена

Основной период экзаменационной сессии для учащихся 12-х классов в настоящее время планируется со 2 июня по 7 июля, а для тех выпускников, кто не сможет их сдавать в это время, предусмотрен дополнительный срок с 9 по 30 июля.

Чтобы получить аттестат о среднем образовании, выпускники школ должны сдать такие обязательные централизованные экзамены, как иностранный язык, латышский язык и математика. Экзамены по выбранным школьниками предметам не будут обязательными, однако, если школьникам они необходимы для поступления в вузы, школы их организуют.

В свою очередь учащимся 9-х классов будет предложено сдавать комбинированный экзамен, в который будут включены задания по языку обучения, математике и истории Латвии.

Планируется, что этот экзамен в письменной форме пройдет 16 и 17 июня. Кроме того, будет сокращен его объем.

Школьники должны будут сдавать также устный экзамен по выбранному иностранному языку. В свою очередь учащиеся школ национальных меньшинств будут сдавать комбинированный экзамен по латышскому языку.

Также Цатлакс сообщил, что уроки у 9-х и 12-х классов закончатся, как запланировано, то есть 15 мая. До начала экзаменов школьники смогут готовиться к ним и консультироваться с учителями.

Конкретные даты экзаменов будут названы на этой неделе.