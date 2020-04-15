Коронавирус: день рождения, который обернулся трагедией

Медики подтвердили, что по крайней мере одна смерть точно наступила в результате заражения вирусом.

Праздник состоялся

Праздник, на котором присутствовало 28 человек, состоялся 13 марта в Итаперика-да-Серра, городе-сателлите Сан-Паулу.

На тот момент, по данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране было зарегистрировано всего 98 случаев заражения Covid-19 и ни одного летального исхода.

Около 60 случаев приходилось на Сан-Паулу, один из крупнейших в мире мегалополисов с населением свыше 21 млн человек.

Спустя всего 3 недели, 8 апреля, в стране было уже более 16 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 800 смертей пациентов с коронавирусом.

Движение в Сан-Паулу Getty Images

Вера Лусия Перейра знала, что болезнь добралась до Бразилии, и даже подумывала о том, чтобы отменить праздник - в конце концов, 59 лет - не круглая дата.

"Мы колебались, но потом все же решили устроить день рождения, - рассказала она в интервью Би-би-си. - Ведь в стране тогда было совсем мало случаев заражения".

Действительно, в Бразилии на тот момент все было открыто, и людям не нужно было сидеть по домам.

28 гостей

День рождения Веры Лусии справляли у нее дома, в гости пришло 28 родственников.

Среди приглашенных были братья и сестры ее мужа, Паулу Виейры.

На дне рождения собралось 28 друзей и родственников Веры Лусии и ее мужа Family album

Паулу, его брат Кловис и сестра Мария наслаждались праздником и не подозревали, что вскоре станут жертвами коронавируса и умрут.

Были на вечеринке и сестры, племянники и племянницы самой Веры Лусии. Всего через несколько дней после праздника у половины гостей появились симптомы недомогания в виде кашля, высокой температуры и одышки - явные признаки коронавируса.

Впрочем, у большинства из них болезнь протекала в легкой форме и не потребовала медицинского внимания.

Агрессивный коронавирус

Однако муж Веры Лусии и двое его родственников в начале апреля скончались.

В случае с Марией, сестрой, медики подтвердили, что она скончалась именно от Covid-19.

"Теперь мы точно знаем, что причиной смерти моей матери стал вирус, - сказала в интервью Би-би-си дочь Марии Рафаэла. - Это доказывает, насколько агрессивна эта инфекция, ведь несмотря на то, что мою маму поместили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, медиикам не удалось ее спасти".

У Марии был диабет, и ее состояние резко ухудшилось всего за несколько дней. Сейчас родственники ждут результатов вскрытия Паулу и Кловиса.

"Врачи, которые вели их, на 99% уверены, что причиной смерти тоже стал Covid-19", - говорит Вера Лусия.

У самой Веры Лусии и ее сына тоже были симптомы заболевания, но оба они выздоровели.