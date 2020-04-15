"Когда сильно стараешься хорошо заниматься сексом, результат будет печальным". Варнава о самокритике

Екатерина призналась, что никогда не смотрит свои проекты, пояснив, что у нее на это попросту нет времени. Помимо этого, она не хочет анализировать свою работу ввиду собственной самокритичности. По ее словам, если она начнет это делать, кончится тем, что она просто не выйдет из дома:

"Я скажу: "Все, полундра. Я полное говно, я ничего собой не представляю. Я не хочу быть настолько непрофессиональной. Я не хочу быть таким раздражителем для людей".

Нет, я так не хочу. Не хочу тратить ни секунды своей жизни на это", - откровенно призналась Варнава.

Она считает, что невозможно анализировать то, в чем находишься, в чем работаешь. Есть лишь два варианта - либо делать круто, либо не делать.

"Если тебе не нравится твоя работа, все равно получится говно. Если нравится — иди и делай это хорошо, кто тебе мешает", - рассуждает яркая участница Comedy Women.

В целом подход к работе она сравнила с сексом:

"Люди такие сложные, придумали себе — это надо сделать, чтобы получилось невероятно. А ведь давно известно, когда сильно стараешься, ни хрена не получается.

Когда сильно стараешься хорошо заниматься сексом, результат будет печальным. Все время зацикливаться на этом невозможно", - подметила она.