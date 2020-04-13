Мигель на лице у Варнавы и враждебные "Одноклассники". Что посмотреть на карантине?

Бой с Гёрлс

Новое шоу "Телеканала Пятница", ведущими которого стали Александр Гудков и Екатерина Варнава, а первыми участниками Мигель, Антон Шастун, Алексей Карпенко, Елена Темникова, Анна Боронина и Мария Миногарова.

Суть передачи предельно проста - команда мальчиков борется с командой девочек, выполняя разные конкурсы и наказания. Победителем становится та команда, которая по ходу всей программы наберёт большее количество очков.

В целом первый выпуск получил больше положительных отзывов, чем отрицательных. Хотя "Бой с Гёрлс" напоминает сразу несколько шоу, которые решили объединить в одно. Посмотреть первый выпуск можно хотя бы из-за конкурса "Сядь мне на лицо".

Блиц-крик

Шоу выходит на YouTube канале LABELCOM. Там же выходит шоу "Что было дальше?", "Созвон" и Roast Battle. "Блиц-крик" предполагает соревнование участников в остроумных ответах на определённые вопросы. Если ответ смешной, то участник получает один балл. Если приближён к верному ответу - два балла. Звучит интеллигентно? Да, но в шоу очень много ненормативной лексики. Если для вас это не проблема, то вам должно быть смешно.

Самый умный комик

Примерно тоже самое, что и "Блиц-крик". Интеллектуально-юмористическая викторина, где комики простыми словами пытаются отвечать на сложные вопросы, чтобы понять, кто из них самый умный, самый аргументированный и самый достойный забрать денежный приз. Шоу менее раскручено, но не менее забавное.

Вопрос Ребром

Шоу на YouTube канале Gazgolder, которое ведёт рэпер Баста. Суть простая - приглашённая в ресторан звезда отвечает на острые вопросы собравшихся в зале фанатов. Все едят бургеры, картошку фри и пьют пиво. Если гость будет увиливать от ответов, то ему придётся оплатить всем счёт. Если будет отвечать честно, тогда за всех заплатит Баста.

Гостями уже успели побывать Илья Соболев, Александр Петров, Евгений Савин, Леван Горозия и другие. Шоу неплохое, но иногда в нём слишком много Басты и его неуместных шуток.

Студия 69

Шоу, в котором музыканты меняются своими песнями, исполняя чужой хит в своей обработке. Ведущий программы - Константин Анисимов, знакомый многим по нескольким рубрикам в программе "Вечерний Ургант".

На данный момент на канале всего четыре выпуска, а гостями шоу успели побывать Полина Гагарина, группа "Хлеб", Maruv, Morgenshtern и другие.

KuJi Podcast

Для тех, кому чужды все эти комики, ненормативная лексика и непонятные молодые артисты, есть кое что поинтереснее. KuJi Podcast выходит уже больше года и за это время шоу получило большое признание на YouTube.

Неспешные разговоры на всеразличные темы, неординарные гости, юмор, интеллектуальность - всё это есть в KuJi, ведущими которого являются стендап-комик Тимур Каргинов и журналист и популяризатор науки Андрей Коняев. Гости подкаста, кстати, абсолютно на любой вкус - от Руслана Белого и Семёна Слепакова, до Андрея Лошака и Дмитрия Глуховского. Гостем последнего выпуска стал Илья Шабельников, известный так же как Satyr.

Класс народа

Стендап-комик Денис Чужой читает комментарии от взрослых людей из "Одноклассников" на последние новости, которые происходят в мире. Иногда Чужой обыгрывает эти комментарии, высмеивая необразованность и враждебность обитателей этой социальной сети. Бывает и такое, что обыгрывать ничего не приходится. Смешное шоу про страшных людей, которые нас окружают.