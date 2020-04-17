Что означал легендарный поцелуй Горбачева и Хонеккера?

Братский поцелуй социалистов и объятия были особым способом приветствия среди представителей власти коммунистических стран. Этот акт демонстрировал особую связь, которая существовала между социалистическими государствами.

В целом акт состоял из объятий и трех отдельных поцелуев в щеки. В редких случаях, когда лидеры считали друг друга особо близкими, следовал поцелуй в губы, а не в щеки.

Братский поцелуй социалистов как символ равенства, братства и солидарности был выражением пафоса и энтузиазма рабочего движения XIX века. После Октябрьской революции ритуализация такого спонтанного жеста закончилась традицией официальных приветствий.

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После Второй мировой войны, когда в мире начал распространяться коммунизм, Советский Союз больше не был изолирован как единственное коммунистическое государство. Братский поцелуй социалистов был принят в качестве традиционного приветствия коммунистических лидеров.

На 11-м конгрессе Социалистической единой партии Германии, который проходил с 17 по 21 апреля 1986 года, Эрика Хонеккера единогласно переизбрали главой партии еще на один срок. Партия праздновала свои достижения, чествуя себя как богатейшую на достижения партию, которая когда-либо стояла на немецкой земле. Восточная Германия характеризовалась как политически стабильное и экономически самодостаточное государство. Достижения Восточной Германии оценивались как личная заслуга Хонеккера и обозначили зенит его политической карьеры.

Присутствие Михаила Горбачева на конгрессе было явным знаком поддержки политики Хонеккера. В целом 11-й конгресс показал, что в Восточной Германии царит крепкая экономика и это самая стабильная страна.