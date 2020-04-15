Исследование: каждый десятый житель Латвии во время ЧС употребляет алкоголь больше обычного

Новейшие результаты Стресс-термометра BENU Aptieka показывают, что 11% респондентов во время вызванной Covid-19 чрезвычайной ситуации употребляют алкоголь больше, чем обычно (4% значительно больше, 7% немного больше,чем обычно), 46% отметили, что у них в потреблении алкоголя никаких изменений нет, 9% в это время употребляют алкоголь меньше, чем обычно, а 33% опрошенных отметили, что вообще не употребляют алкоголь.

Кроме того, 6% респондентов отметили, что во время чрезвычайной ситуации чаще курят (2% значительно больше, 4% немного больше,чем обычно), 21% отметил, что в интенсивности курения никаких изменений не произошло, 68% вообще не курят, а 4% признались, что во время чрезвычайной ситуации курят меньше обычного.

Обострение зависимостей во время кризиса Covid-19

Во время любого кризиса люди одновременно испытывают несколько неприятных чувств – беспокойство, напряжение, страх и гнев. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, люди ищут вещества, которые дают им немедленное облегчение. Одно из таких веществ – это алкоголь, но нужно учитывать, что он вызывает приятные ощущения только на короткое время, а в более отдаленной перспективе грозит развитием зависимости и серьезными рисками для здоровья.

Врач-психотерапевт А. Веселовскис поясняет, что по мере того, как растет соблазн облегчить свое эмоциональное состояние, человек начинает пить все больше. При этом употребление алкоголя человек считает простым решением проблемы.

Со временем он больше не может расслабиться без одурманивающих веществ и становится зависимым от них.Чаще всего он сам даже не осознает, что попал во власть одурманивающих веществ.

В дальнейшем происходит разрушение человека – алкоголь вызывает депрессию, деградацию личности, цирроз печени и другие проблемы.

Вызывающие зависимость вещества помогают человеку уничтожить себя– совершить самоубийство под влиянием одурманивающих веществ не так больно. Специалист подчеркивает, что людям, которые сами не справляются с изменениями, необходима профессиональная помощь – консультации о том, как преодолеть кризис, а также социальная и психологическая помощь.

Д-р А. Веселовскис отмечает, что нужно искать другие способы для уменьшения уровня стресса, например, петь, танцевать, заниматься физкультурой и спортом, осваивать совершенно новые умения и навыки. Он также напоминает, что наилучшее решение для здоровья человека – это умеренность. Так, например, один стакан вина скорее всего не причинит вреда здоровью, однако он может сильно навредить людям с зависимостями, так как им трудно остановиться.

Этой группе людей следует найти другие способы релаксации – медитировать, гулять, слушать успокаивающую музыку или заниматься чем-то другим.

Отказываться от вредных привычек рекомендуется постепенно – привыкая к трудностям и преодолевая их. Длительная тренировка выдержки – нелегкая задача, однако со временем это поможет сделать жизнь более приятной и приносящей больше удовольствий. Путь от зависимости к независимости – это путь от слабости к силе.

Повышенный уровень стресса и нарушения сна

Хороший сон – одна из важнейших предпосылок хорошего сна и высокой продуктивности. Если человек плохо спит, это ослабляет его иммунитет, который особенно важен сейчас. Результаты Стресс-термометра показывают, что в течение последнего месяца у 22% опрошенных из-за повышенного стресса были проблемы со сном (6% часто, 16% иногда), а 76% признали, что не заметили изменений в качестве сна. Д-р А. Веселовскис отмечает, что обычно стресс значительно ухудшает качество сна и ослабляет физический и эмоциональный потенциал человека.

В то же время специалист отмечает, что часть людей пытаются "спрятаться в сон" и спят слишком много. Нарушения сна возникают из-за того, что человек мысленно пытается решить возникшие проблемы. Он не может отключиться, слишком возбужден и нередко прокручивает в голове все негативные сценарии, т. е. в такие моменты человеческий разум перенапрягается, создавая новые проблемы.

Д-р А. Веселовскис подчеркивает, что нужно найти положительные способы, как расслабиться. Это особенно важно в условиях кризиса, когда в информационном пространстве много негативных новостей и ограничений. Если информации слишком много, рекомендуется дозировать ее объем. Специалист напоминает, что большинство проблем, созданных людьми в их головах, решатся сами собою.

Исследование проводилось в сотрудничестве с исследовательской компанией GEMIUS в период с 26 по 29 марта путем опроса 1709 респондентов.