Чт, 16.04.2020
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Буря: сорвало крышу школы, разрушена башня VUGD, в электроснабжении - перебои

ФОТО: Kaspars Krasts/Twitter

Из-за сильного ветра в четверг, 16 апреля, без электричества остались порядка 14 тысяч клиентов Sadales tīkls, сообщила агентству LETA представитель предприятия Татьяна Смирнова. Также сильный ветер повалил деревья и разрушил башню здания, где находится Вараклянский пост VUGD.

Галерея: В Рижском канале поднялся уровень воды   

По данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, скорость ветра местами достигла 20-22 метров в секунду, на востоке страны - до 25 м/сек. 

Большая часть клиентов, у которых перебои с электроснабжением - в Латгале и Видземе. Sadales tīkls работает в усиленном режиме: мобилизованы 214 бригад с 552 мастерами и специальной техникой. 

Тем временем Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в четверг по состоянию на 18.00 получила уже 120 вызова в связи с разрушениями от бури. Большая часть связана с ветками на проезжей части. Также сообщается, что в Огре на автомобили упали два дерева, а в Сигулде ветер сорвал крышу жилого дома.

В своем Twitter VUGD сообщает, что ветер разрушил башню Вараклянского поста Мадонской части. На ней была установлена сирена. Никто не пострадал. 

Разгулявшийся ветер также сорвал часть крыши 3-й средней школы в Екабпилсе, рассказал агентству LETA председатель местной думы Айвар Крапс. 

Видео: Сорванная крыша 3-й средней школы в Екабпилсе

По его словам, сорвано около трети или даже меньше жестяной крыши. Чтобы не допустить опасности от свисающего с крыши листа, была вызвана VUGD, сотрудники которой отрезали этот лист.

Крапс отметил, что никто не пострадал, так как ученики сейчас на дистанционном обучении, педагогов в момент ЧП на месте было немного.

​Пострадавшее покрытие примерно 20-летней давности, размер ущерба пока не установлен.

Видео: Буря. Море. Мангальсала 

По прогнозам синоптиков, к вечеру четверга ветер должен поутихнуть. В ночь на пятницу ветер будет слабым или умеренным, а температура воздуха снизится до -2...+4 градусов. Ожидается переменная облачность, местами - кратковременные осадки.

Ранее синоптики в связи с надвигающейся бурей объявили оранжевое предупреждение. Сломанные ветром деревья и недостаточно укрепленные предметы могут принести повреждения и разрушения. 

Галерея: Море на Мангальсале во время бури 

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