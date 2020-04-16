Буря: сорвало крышу школы, разрушена башня VUGD, в электроснабжении - перебои

Галерея: В Рижском канале поднялся уровень воды

По данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, скорость ветра местами достигла 20-22 метров в секунду, на востоке страны - до 25 м/сек.

Большая часть клиентов, у которых перебои с электроснабжением - в Латгале и Видземе. Sadales tīkls работает в усиленном режиме: мобилизованы 214 бригад с 552 мастерами и специальной техникой.

Тем временем Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в четверг по состоянию на 18.00 получила уже 120 вызова в связи с разрушениями от бури. Большая часть связана с ветками на проезжей части. Также сообщается, что в Огре на автомобили упали два дерева, а в Сигулде ветер сорвал крышу жилого дома.

В своем Twitter VUGD сообщает, что ветер разрушил башню Вараклянского поста Мадонской части. На ней была установлена сирена. Никто не пострадал.

Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem! Vēja brāzmas rada postījums. Līdz šim brīdim VUGD ir saņēmis vairāk nekā 30 izsaukumu uz vēja postījumiem.

Vidzemē VUGD VRB Madonas daļas Varakļānu postenim vēja dēļ nobrucis tornis, kur bija uzstādīta sirēnas iekārta. Cietušo notikumā nav. https://t.co/paqoUcyrDC pic.twitter.com/DPKnI4NUL7 — VUGD (@ugunsdzeseji) April 16, 2020

Разгулявшийся ветер также сорвал часть крыши 3-й средней школы в Екабпилсе, рассказал агентству LETA председатель местной думы Айвар Крапс.

Видео: Сорванная крыша 3-й средней школы в Екабпилсе

По его словам, сорвано около трети или даже меньше жестяной крыши. Чтобы не допустить опасности от свисающего с крыши листа, была вызвана VUGD, сотрудники которой отрезали этот лист.

Крапс отметил, что никто не пострадал, так как ученики сейчас на дистанционном обучении, педагогов в момент ЧП на месте было немного.

​Пострадавшее покрытие примерно 20-летней давности, размер ущерба пока не установлен.

Видео: Буря. Море. Мангальсала

По прогнозам синоптиков, к вечеру четверга ветер должен поутихнуть. В ночь на пятницу ветер будет слабым или умеренным, а температура воздуха снизится до -2...+4 градусов. Ожидается переменная облачность, местами - кратковременные осадки.

Ранее синоптики в связи с надвигающейся бурей объявили оранжевое предупреждение. Сломанные ветром деревья и недостаточно укрепленные предметы могут принести повреждения и разрушения.

Галерея: Море на Мангальсале во время бури