"Апокалиптично". В Москве появились баннеры "Боже, храни Россию и президента"

В Москве и Подмосковье появились патриотические баннеры с громкими цитатами. Авторы рекламной кампании объясняют, что в эти непростые времена такие лозунги заставляют "глубоко задуматься, по-настоящему вдохновляют и придают силы". "Апокалиптичненько", - комментируют очевидцы.
Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на рекламные билборды, которые недавно установили в Москве и Московской области. В российской столице появились баннеры с лозунгами "Боже, храни Россию и президента", "Русские идут - прощай Голливуд!", "Наступило время России как самого безопасного места на Земле".
Реклама на Рублевке 😂 pic.twitter.com/e4E1i3Q2kW— Mikhail Goncharov (@Goncharovm) April 12, 2020
"Апокалиптичненько", "Боже, храни Теремок...и Царя?", "Пожалуйста, скажите, что это фотошоп", - прокомментировали пользователи Twitter.
Esquire, "Афиша Daily" и ряд других российских СМИ сообщают, что рекламные щиты можно увидеть на Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Минском, Калужском, Каширском, Ярославском и Ленинградском шоссе. Всего установлено 200 таких билбордов.
Согласно информации Esquire, баннеры разместило агентство недвижимости "Славянский двор" в рамках своей "социально-патриотической" кампании.
На сайте агентства говорится, что такие лозунги заставляют "глубоко задуматься, по‑настоящему вдохновляют и придают силы".
"Наша страна сегодня переживает непростые времена. И именно сейчас нам необходимо обратить взгляд в будущее и научиться самому главному - прощению. Пришло время звонить в колокола, подавая Небу знак, а не тратить силы в попытках разобраться в ситуации и найти виновных. Нынешнее время - период, когда нужно обращаться к Господу с горячей молитвой, с призывом к Нему простить нам, всем и каждому, наши прегрешения. С молитвой "Боже, храни Россию и Президента!" - написано на сайте "Славянского двора".
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