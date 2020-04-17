"Апокалиптично". В Москве появились баннеры "Боже, храни Россию и президента"

Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на рекламные билборды, которые недавно установили в Москве и Московской области. В российской столице появились баннеры с лозунгами "Боже, храни Россию и президента", "Русские идут - прощай Голливуд!", "Наступило время России как самого безопасного места на Земле".

"Наша страна сегодня переживает непростые времена. И именно сейчас нам необходимо обратить взгляд в будущее и научиться самому главному - прощению. Пришло время звонить в колокола, подавая Небу знак, а не тратить силы в попытках разобраться в ситуации и найти виновных. Нынешнее время - период, когда нужно обращаться к Господу с горячей молитвой, с призывом к Нему простить нам, всем и каждому, наши прегрешения. С молитвой "Боже, храни Россию и Президента!" - написано на сайте "Славянского двора".