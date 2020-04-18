В Эстонии число заразившихся Covid-19 выросло до 1512 человек, в Литве - до 1239

По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализация из-за коронавируса требуется 122 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 162 человека. За сутки не было зарегистрировано ни одной новой смерти. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 38 человек.

На сегодняшний день в Эстонии сделано 39 605 тестов на коронавирус, из них позитивными оказались 1512 тестов (3,8%).

В свою очередь в Литве число зараженных Covid-19 человек выросло до 1239.

Таким образом, в пятницу были подтверждены 90 новых случаев заражения.

За сутки были сделаны 5715 тестов на коронавирус, а всего на сегодняшний день - 58 816 тестов.

В Литве умерли 33 заболевших Covid-19 человека, а выздоровели - 228, в том числе 50 медиков.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 712 человек

В том числе Covid-19 выявлен у 18 человек в приюте "Синий крест".

Пробы на "Covid-19" за прошедшие сутки сдали 1860 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 34 697 человек.

В больницах находятся 37 пациентов с Covid-19, у 32 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 60 пациентов, переболевших Covid-19.