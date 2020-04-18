Сб, 18.04.2020
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Плюс 30 случаев. Covid-19 в Латвии официально подтвержден у 712 человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 712 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В том числе Covid-19 выявлен у 18 человек в приюте "Синий крест".

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1860 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 34 697 человек.

В больницах находятся 37 пациентов с Covid-19, у 32 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 60 пациентов, переболевших Covid-19.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, согласно прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости Covid-19, поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.

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