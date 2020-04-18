Плюс 30 случаев. Covid-19 в Латвии официально подтвержден у 712 человек

В том числе Covid-19 выявлен у 18 человек в приюте "Синий крест".

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1860 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 34 697 человек.

В больницах находятся 37 пациентов с Covid-19, у 32 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.

Iepriekšējā diennaktī veikti 1860 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar COVID-19, infekcija apstiprināta 30 cilvēkiem (tai skaitā 18 personām no Zilā krusta patversmes). Latvijā kopā veikti 34697 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 712 personām. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 18, 2020

Из стационаров уже выписаны 60 пациентов, переболевших Covid-19.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, согласно прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости Covid-19, поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.