За сутки в Латвии 15 новых случаев Covid-19. Пять из них - в приюте "Синий крест"

Iepriekšējā diennaktī veikti 1184 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar COVID-19, infekcija apstiprināta 15 cilvēkiem (tai skaitā 5 personām no „Zilā krusta” patversmes). Latvijā kopā veikti 35881 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 727 personām. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 19, 2020

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1184 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 35 881 человек.

В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, у 39 заболевание средней тяжести, 5 человек - в тяжелом состоянии. Выписаны 64 пациента.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, согласно прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости Covid-19, поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.