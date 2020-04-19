Вс, 19.04.2020
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За сутки в Латвии 15 новых случаев Covid-19. Пять из них - в приюте "Синий крест"

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ФОТО: KIM KYUNG-HOON / REUTERS

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, из них пять - у постояльцев приюта "Синий крест". В целом в стране инфекция диагностирована у 727 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1184 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 35 881 человек.

В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, у 39 заболевание средней тяжести, 5 человек - в тяжелом состоянии. Выписаны 64 пациента. 

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, согласно прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости Covid-19, поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил объявленный в связи с пандемией Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.

 

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