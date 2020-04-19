Covid-19: Ринкевич опубликовал данные по смертности в Европе. Латвия приятно отличилась

Данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний 18 апреля показали, что Латвия в списке смертей, связанных с Covid-19, находится на предпоследнем месте в Европе. Этим списком в социальной сети Facebook поделился министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Наибольшее количество жертв Covid-19 в Европе приходится на Бельгию (45,2%), за ней следуют Испания (41,7%) и Италия (37,6%). Меньше, чем в Латвии (0,3%), жертв Covid-19 только в Словакии (0,2%).
"Есть рейтинги, быть в конце которых - не плохо", - прокомментировал Ринкевич статистику смертей в Европе.
Ir reitingi, kuros atrasties saraksta beigu galā nav slikti: Latvija ir priekšpēdējā vietā Eiropas Savienībā no...Posted by Edgars Rinkēvičs on Saturday, April 18, 2020
Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 727 человек. Умерли в Латвии пять пациентов с Covid-19, по еще одному случаю ожидается заключение.
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