Число жертв коронавируса по всему миру превысило 160 000. Лидер - США

По всему миру зарегистрировано 2 331 318 случаев коронавируса и 160 502 смерти.

В Европе вирус выявлен у 1 151 820 человек, скончались от него 101 398 человек.

Страна с самым высоким количеством смертей — США, где скончались 39 090 пациентов с коронавирусом. За ними по числу смертей следуют Италия (23 227), Испания (20 453), Франция (19 323) и Великобритания (15 464).