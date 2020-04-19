Вс, 19.04.2020
Что касается одежды, то в костюме можно выдержать три-четыре часа, так как происходит обезвоживание организма. В этом костюме не можем ни есть, ни пить, ни посещать туалет. Нам надо терпеть! Рута Озолиня, невролог

Это трогательно до невозможности: полицейские поют и танцуют для людей на карантине

ФОТО: Кадр из видео

Полицейские по всему миру танцуют и поют, чтобы хоть как-то развлечь людей, которые вынуждены соблюдать карантин из-за пандемии Covid-19. "Фонтанка" собрала подборку некоторых таких выступлений. Смотрите и умиляйтесь! 

В Панаме полицейские в форме и защитных масках спели хит Queen — We are the champions

В польском городке Новы-Двур-Гданьский полицейские станцевали под Village People — YMCA. 

Патруль в индийском штате Нагаленд спел для людей евангельские гимны прямо на улице.

В Великоритании полицейский зачитал рэп через громкоговоритель служебной машины. 

Полицейские на испанской Майорке ходят по домам, играют музыку и поют для жителей.

Мексиканская полиция решила донести важность самоизоляции через свой клип на песню Pedro Fernandez — El Mariachi loco. 

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