Это трогательно до невозможности: полицейские поют и танцуют для людей на карантине

В Панаме полицейские в форме и защитных масках спели хит Queen — We are the champions.

Патруль в индийском штате Нагаленд спел для людей евангельские гимны прямо на улице.

Полицейские на испанской Майорке ходят по домам, играют музыку и поют для жителей.

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