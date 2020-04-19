В Резекне обнаружили останки военнопленных

Во время земельных работ были обнаружены фрагменты костей. Как пояснили в самоуправлении, первые такие находки были обнаружены еще в октябре прошлого года, однако на этот раз можно говорить о массовых захоронениях на территории бывшего советского лагеря для военнопленных.

В субботу в Резекне прибыл занимающийся поиском павших военных отряд Leģenda, который уже приступил к работе. Отряд должен более точно определить площадь массового захоронения и изъять из земли фрагменты скелетов.

Руководитель отряда Талис Эшмитс пояснил, что некоторые найденные медальоны военных подтверждают факт, что это советские военнопленные, захороненные в период с конца 1941 по начало 1942 года.

Останки военных складываются в специальные мешки, позднее их захоронят на кладбище улицы Миера.

В самоуправлении сообщили, что останки военных на месте советского лагеря впервые были найдены еще в середине 60-х годов прошлого века при строительстве жилого района. Они также были частично перезахоронены на кладбище улицы Миера.

Реконструкцию парка в Резекне реализует компания Ceļi un tilti, сумма договора - 1 910 476 евро.