Пленум Верховного суда поддержал кандидатуру Струпишса на должность председателя суда

За кандидатуру Струпишса проголосовали 25 сенаторов, против были двое, воздержались - трое. Теперь решение об утверждении Струпишса должен принять Сейм.

Ранее кандидатуру Струпишса одобрил и Совет юстиции.

Струпишс является судьей Верховного суда с 2014 года. У него за плечами также более чем 20-летний опыт академической и исследовательской работы в области юстиции и практической юриспруденции.

Срок полномочий нынешнего председателя Верховного суда Ивара Бичковича заканчивается 15 июня этого года.