Правильно и безопасно: как пользоваться презервативом

Важно: Презерватив не защитит на 100%, однако он является хорошим методом защиты. Важную роль в его действии играет то, как презерватив надевать и снимать.

Выбор презерватива

Большинство презервативов, представленных в магазинах и аптеках, сделаны из латекса. Если у одного из партнёров есть аллергия на латекс, то лучше отдать предпочтение презервативам из полиуретана - они будут стоить чуть дороже, но их эффективность никак не меньше.

Важный пункт - выбрать подходящий размер презерватива. Длина и диаметр обычно указываются на упаковке.

Почему это важно? Слишком большой может слететь в процессе, слишком маленький — порваться.

Смазка - тоже важно

Латексный презерватив и смазки на масляной основе - несовместимы. Такие смазки разрушают латекс. Из-за вазелина, масла и жирных кремов презерватив может порваться. Взамен применяйте смазки на водной или силиконовой основе.

Но стоит отметить, что для полиуретановых презервативов лубриканты на масляной основе вполне подходят.

Дополнительное использование смазки уменьшает риск повреждения презерватива!

Как надевать презерватив правильно

Аккуратно откройте упаковку (не зубами) с презервативом, убедитесь, что изделие целое, без повреждений. Достаньте презерватив. Удостоверьтесь, что надеваете его правильной стороной. Для этого слегка разверните презерватив в длину (свернутые края должны легко раскатываться). Поместив презерватив на головку эрегированного пениса (крайнюю плоть стоит предварительно оттянуть), сожмите кончик презерватива одной рукой, чтобы не было лишнего воздуха, затем другой рукой полностью разверните презерватив по всей длине. Старайтесь не касаться его ногтями, чтобы не повредить. Нельзя снимать презерватив до самого конца полового акта, чтобы не передать и не получить вирусы и бактерии, а также чтобы не столкнуться с нежелательной беременностью.

Никогда не используйте презерватив повторно.

Для каждой сексуальной практики — новый презерватив

При оральных и анальных контактах не пренебрегайте защитой – надевайте презерватив.

Как правильно снимать презерватив

После эякуляции презерватив необходимо снять как можно быстрее (пока пенис еще эрегирован), чтобы ничего не пролилось. Снимите его, придерживая за основу (около кольца), и завяжите в узел нижнюю часть.