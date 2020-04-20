Кристине Мисане освобождена из тюрьмы

Šodien @Cietumi mani informēja, ka saskaņā ar tiesas spriedumu šodien ir atbrīvojama no ieslodzījuma Latvijas pilsone I. Misāne — Jānis Bordāns (@Bordans) April 20, 2020

Перевод: Сегодня Управление мест заключения проинформировало меня, что в связи с решением суда сегодня из заключения освобождается гражданка Латвии Мисане.

Напомним, гражданка Латвии в 2011 году познакомилась с гражданином Южно-Африканской Республики (ЮАР), и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

В ЮАР за похищение детей, несмотря на то, что "это было сделано с целью спасти их от насилия", Мисане грозило 15 лет тюремного заключения.

Дания собиралась выдать Мисане ЮАР, однако в последний момент Генеральная прокуратура Латвии после получения новых доказательств выдала европейский ордер на арест Мисане и направила компетентному учреждению Дании требование выдать женщину Латвии, где она признана подозреваемой в уклонении от решения суда об опеке, уходе и праве общения с ребенком, подделке документа и использовании поддельного документа, а также в незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.

Галерея: Кристине Мисане

Чтобы добиться выдачи женщины Латвии, а не ЮАР, представители Мисане передали латвийским правоохранительным органам ее собственноручно написанное чистосердечное признание.

Конвой Госполиции 3 марта доставил из Дании в Ригу гражданку Латвии Кристине Мисане, подозреваемую в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в похищении своего ребенка.

Галерея: Пикет в поддержку Кристине Мисане

Мисане было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного закона - в уклонении от решения суда об опеке, уходе и праве общения с ребенком, подделке документа и его использовании для противозаконных действий, а также в незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.