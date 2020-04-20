Во Франции произошли массовые беспорядки: люди недовольны ограничениями

Люди поджигали автомобили, забрасывали полицейских петардами, на что те отреагировали резиновыми пулями и слезоточивым газом, сообщает агентство AFP. Беспорядки начались в субботу, когда полицейский патруль в пригороде Парижа - в - Вильнев-ла-Гаренн - ранил мотоциклиста.

Вскоре собралась толпа, которая стала закидывать полицейских разными предметами. Потасовка длилась примерно два часа.

Мотоциклист, который врезался в открытую дверь полицейском машины, госпитализирован. Местные жители полагают, что полицейские открыли дверь специально, чтобы вызвать столкновение.

К утру понедельника беспорядки прекратились. Задержаны семь человек. В ходе стычки было сожжено 15 машин и полсотни мусорных баков.

С момента введения ограничений на передвижение 17 марта во Франции проведено 13,6 тысячи проверок, оштрафованы более 800 000 жителей.