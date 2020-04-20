Пн, 20.04.2020
Мы семьей живем в арабской части Тель-Авива. Здесь карантин протекает иначе. Два дня были беспорядки, после того как полиция остановила парня, нарушившего карантин, — за него заступились остальные жители. Они перекрыли дороги, жгли шины и мусорки. Евгения Шейко

Во Франции произошли массовые беспорядки: люди недовольны ограничениями

Сотрудники полиции Франции. Иллюстрация

ФОТО: FRANCOIS GUILLOT / AFP

В ночь на понедельник в пригороде Парижа произошли столкновения жителей с полицией. Население недовольно строгими ограничениями на передвижение, которые правительство Франции ввело с  целью пресечь распространение коронавируса. 

Люди поджигали автомобили, забрасывали полицейских петардами, на что те отреагировали резиновыми пулями и слезоточивым газом, сообщает агентство AFP.  Беспорядки начались в субботу, когда полицейский патруль в пригороде Парижа - в - Вильнев-ла-Гаренн - ранил мотоциклиста.

Вскоре собралась толпа, которая стала закидывать полицейских разными предметами. Потасовка длилась примерно два часа. 

Мотоциклист, который врезался в открытую дверь полицейском машины, госпитализирован. Местные жители полагают, что полицейские открыли дверь специально, чтобы вызвать столкновение. 

К утру понедельника беспорядки прекратились. Задержаны семь человек. В ходе стычки было сожжено 15 машин и полсотни мусорных баков.

С момента введения ограничений на передвижение 17 марта во Франции проведено 13,6 тысячи проверок, оштрафованы более 800 000 жителей. 

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