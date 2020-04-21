"Лучшее здравоохранение в мире" или ложь: почему в КНДР нет ни одного случая Covid-19?

Врач Чой Цзюнь-Хун сбежал в 2012 году из КНДР в Южную Корею. Он работал в КНДР врачом в то время, когда страну затронули эпидемия атипичной пневмонии в 2002 году и гриппа в 2009.

Он рассказал, что очень часто единственным инструментом врачей во время эпидемии был термометр. У северокорейских врачей не было оборудования для проведения соответствующих тестов, в результате чего медики очень часто просто не могли правильно установить, чем заболел пациент.

Врачам не давали задание обобщать статистику о случаях заболевания или сообщать об этом центральной власти.

Эксперты считают, что КНДР обычно публично не признает вспышки заболеваний, поэтому очень вероятно, что и эпидемию Covid-19 Северная Корея умалчивает.

Это означает, что официальные сообщения Северной Кореи, что в стране до сих пор не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, считаются очень сомнительными.

"Это ложь. Год от год в КНДР распространяются различные инфекционные заболевания, но КНДР всегда утверждает, что никакой эпидемии нет", - отметил Чой.

Галерея: Covid-19 в КНДР

До сих пор Covid-19 по всему миру заболели более 2,4 миллиона человек.

У Северной Кореи есть общая граница с Китаем, где в декабре прошлого года началась эпидемия нового вируса. Китай - крупнейший торговый партнер и помощник Северной Кореи, поэтому, скорее всего, новый вирус определенно распространяется и там.

Несмотря на то, что власти отрицают наличие эпидемии, Северная Корея реализует различные мероприятия - в январе государство закрыло границу с Китаем, установило карантин для тысяч жителей и прекратило учебу в школах.

Активисты высказывают мнение, что несмотря на закрытие границ КНДР и Китая, контрабанда различных товаров из Китая в Северную Корею по-прежнему происходит.

Южнокорейские организации активистов сообщают, что их контакты в КНДР предоставляют информацию о том, что в стране от Covid-19 умирают миллионы людей, однако получить независимое подтверждение этой информации невозможно.

Принимая во внимание тщательный контроль КНДР за информацией, экспертам сложно комментировать, насколько удачны реализуемые государством мероприятия и какой может быть развитие ситуации.

ФОТО: Lee Jin-man / AP

Эксперты отмечают, что в Северной Корее регулярно возникают вопросы с лечением тяжело заболевших людей. Ситуацию может осложнять и то, что, согласно данным ООН, до 40% жителей страны страдают от недоедания, что негативно влияет на их иммунитет.

Государственные СМИ КНДР недавно назвали систему здравоохранения государства "лучшей в мире", отметив, что постоянные попытки лидера Ким Чен Ына ее улучшить - главная причина того, что в Северной Корее нет никаких эпидемий.

Эксперты напоминают, что в 80-х годах прошлого столетия систему здравоохранения КНДР пережила обрушение, принимая во внимание хаос в экономике и голод, которые унесли жизни тысяч людей.

За время правления Ким Чен Ына в Северной Корее были построены несколько новых больниц и были модернизированы имеющиеся, однако высококачественные медицинские услуги доступны лишь для правящей элиты.

Чой Цзюнь-Хун указывает, что во время, когда он работал в Северной Корее врачом, в стране многократно происходили вспышки различных заболеваний, в том числе туберкулеза, холеры, гепатита и кори.

Часть экспертов выразила мнение, что распространение эпидемии Covid-19 в Северной Корее может быть менее стремительным, так как в стране нет плотно обжитых городов и там уже действуют ограничения на свободное перемещение и собрания.

В свою очередь другие эксперты с этим не согласны, утверждая, что у жителей КНДР есть обязанность посещать различные организованные государством мероприятия, и что в стране недостаточно хорошая санитарная ситуация, которая может превратить любую эпидемию в крупномасштабную катастрофу.