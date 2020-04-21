Стрельба в Канаде: число жертв выросло до 19

Полиция обыскала 16 мест преступления в центральной и северной части провинции.

Полиция "относительно уверена", что установила все места преступления, однако некоторые из них стражи порядка еще не смогли обыскать полностью.

"У нас были пожары в пяти зданиях - преимущественно это жилые дома, - и мы считаем, что в остатках этих домов, сгоревших до земли, могут быть еще жертвы", - рассказали представители полиции.

Следователи пытаются выяснить мотивы преступления.

Однако судя по всему, оно не было связанно с терроризмом.

Нападавший не только был одет в полицейскую форму, но и на место преступления приехал на машине, напоминавшей полицейскую.

Полиция подтвердила, что нападавший не являлся ее сотрудником.

Напомним, нападавший, который вечером и в ночь на воскресенье устроил стрельбу в тихом сельском регионе Новой Шотландии, был убит в перестрелке с полицией.

Галерея: Стрельба в Канаде