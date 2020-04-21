Стрельба в Канаде: число жертв выросло до 19

Число погибших в результате массового обстрела в Новой Шотландии, Канада, в понедельник выросло до 19, однако полиция предупреждает, что число жертв нападения может быть еще больше, пишет dpa.
Полиция обыскала 16 мест преступления в центральной и северной части провинции.
Полиция "относительно уверена", что установила все места преступления, однако некоторые из них стражи порядка еще не смогли обыскать полностью.
"У нас были пожары в пяти зданиях - преимущественно это жилые дома, - и мы считаем, что в остатках этих домов, сгоревших до земли, могут быть еще жертвы", - рассказали представители полиции.
Следователи пытаются выяснить мотивы преступления.
Однако судя по всему, оно не было связанно с терроризмом.
Нападавший не только был одет в полицейскую форму, но и на место преступления приехал на машине, напоминавшей полицейскую.
Полиция подтвердила, что нападавший не являлся ее сотрудником.
Напомним, нападавший, который вечером и в ночь на воскресенье устроил стрельбу в тихом сельском регионе Новой Шотландии, был убит в перестрелке с полицией.
Галерея: Стрельба в Канаде
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