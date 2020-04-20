В Канаде 51-летний мужчина открыл стрельбу. Сообщается о 16 погибших

Изначально сообщалось о том, что в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия погибло более 10 человек.

В местной полиции заявили, что огонь по людям 19 апреля открыл 51-летний мужчина. Он был задержан спустя несколько часов после преступления. Среди прочих, была убита одна страж порядка, еще один полицейский получил ранения.

"Поиски подозреваемого продолжались всю ночь. Этим утром мы активно искали подозреваемого в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии. Поиски подозреваемого окончились сегодня утром, когда он был обнаружен. И я могу подтвердить, что он скончался", - уточнил сотрудник полиции провинции Крис Лэзер.

Позже стало известно, что в результате стрельбы погибли 16 человек.

Сообщается, что стрелок был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины устанавливаются.

При этом комиссар местной полиции Бренда Лаки подтвердила, что стрелок не был связан с терроризмом. На данный момент расследование произошедшего продолжается. Отмечается, что жертв может быть больше.

Министр иностранных дел Латвии Эдар Ринкевич выразил свои соболезнования близким погибших.

"В это тяжелое время Латвия выражает глубокие соболезнования нашим канадским друзьям, семьям погибших, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в своем Twitter.