Главный эпидемиолог Литвы: вторая волна вируса вполне возможна

"Пока вирус будет циркулировать среди нас, вполне вероятна и вторая волна вируса", - сказала Ашоклене на пресс-конференции во вторник.

"Трудно прогнозировать, какой она будет. С учетом того, что на данном этапе мы применяем много ограничительных мер, чему-то научились, немного узнали о вирусе, вполне вероятно, что она может быть более мягкой, но прогнозы являются осторожными, поскольку знаем мы не очень много", - добавила она.

Эпидемиолог подчеркнула, что меры по смягчению карантина будут реализовываться в два этапа, чтобы оценивать тенденции заболеваемости.

В Литве карантин был введен 16 марта.

На минувшей неделе правительство впервые смягчило карантинные меры и позволило части магазинов и поставщиков услуг открыться. В ближайшее время рассматривается возможность вновь разрешить работу уличных кафе и парикмахерских - этот вопрос Кабмин будет решать в среду.