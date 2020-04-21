В Латвии продают "лекарство" от Covid-19 из России за 79 евро. Это обман

Одно из таких объявлений появилось на сайте ss.com. Некто предлагает приобрести 20 таблеток медикамента Arbidol - в Китае и России его используют для лечения гриппа.

Цена, указанная в объявлении, - 79 евро.

Когда журналисты спросили у автора объявления, действительно ли данный медикамент помогает в борьбе с Covid-19, он отправил ссылку на некий российский новостной портал, а также на домашнюю страницу самого продукта.

Если выбрать опцию "купить" на самом портале, становится понятно, что в российских аптеках препарат стоит 518 рублей (примерно 6 евро), то есть в шесть раз дешевле, чем его пытаются продать в Латвии.

Автор объявления рассказал, что приобрел медикаменты в России, когда границы еще были открыты. Продавец подтвердил, что лекарства можно пить также для профилактики.

"Китайские врачи пили, и у них заболеваемость была намного меньше", - прокомментировал он.

В Инспекции здравоохранения указали, что подобное - не просто введение общества в заблуждение, а нарушение закона.

За торговлю лекарствами без специального разрешения грозит административная ответственность. "Мы начнем проверку, попробуем получить информацию о конкретном продавце от администрации портала ss.com", - сказал представитель Инспекции здравоохранения Янис Валиниекс.

Также он отметил, что за подобное ответственность должна понести и сама администрация сайта объявлений.

"Им необходимо убеждаться в том, что реклама соответствует всем нормативным актам", - добавил Валиниекс.

Ответственные структуры призывают всех не доверять ни одному продавцу, который обещает предоставить лекарство от Covid-19. Такого медикамента просто-напросто нет. Есть экспериментальные медикаменты, но их можно принимать только под строгим надзором врача. И Arbidol в этом списке не значится, сообщило Национальное агентство лекарств.