Запись в Facebook вводит в заблуждение — 40 лет назад были известны другие коронавирусы

В социальной сети Facebook практически ежедневно можно увидеть публикации примерно следующего содержания: "Коронавирус уже был раньше – 10, 20, 30, 40 лет назад, а нам теперь, мол, рассказывают, что это что-то новое".

Одна из недавних публикаций в латвийском Facebook сообщает о том, что якобы уже в 1976 году московские медики успешно борются с коронавирусом и другими разновидностями гриппа препаратами, которые стимулируют в организме образование противовирусного белка интерферона, а именно: дибазол, рибомунил и арбидол.

ФОТО: RE:CHECK

Многие пользователи Facebook в Латвии и других странах (Литва, Украина) поделились этой информацией, но в комментариях здравомыслящие люди уже указывают на то, что она не соответствует действительности и как минимум вводит людей в заблуждение. Некоторые отмечают, что данная публикация – откровенный фейк, ведь на фото не видно ни года выпуска газеты, ни ее названия, ни даже полного названия статьи, а верстку пара комментаторов называют современной. Кроме того, здесь не упоминается название Covid-19.

Опубликованное в фотографии может быть правдой, поскольку коронавирусы у людей были констатированы уже с 60-х годов прошлого века.

Об этом пишет Европейский центр предотвращения и контроля заболеваний. Болезни, вызванные коронавирусом у людей, это, в основном, инфекции дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта, но симптомы могут быть разными: от простуды до тяжелых инфекций нижних дыхательных путей, например, пневмонии. В эту группу входят также коронавирусы зоонозы, вспышка заболеваний у людей была, например, в 2003 году — это ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром, англ. SARS) и с 2012 года — БРС (ближневосточный респираторный синдром, англ. MERS).

О том, что такое новый коронавирус 2019-nCoV, вызывающий заболевание Covid-19, разъясняет Всемирная организация здравоохранения.

"Коронавирусы составляют обширное семейство вирусов с доказанными болезнетворными свойствами по отношению к человеку или животным. (…) Covid-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. о новом вирусе и заболевании ничего не было известно".

Здесь также можно найти информацию о том, что на данный момент медикаментов, которые могут излечить Covid-19, нет.

Специалисты из разных стран подчеркивают: людям, заметившим у себя симптомы коронавируса, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Препарату Арбидол посвящен отдельный сайт в российском интернете – www.arbidol.ru. Здесь простым языком объясняется действие препарата на вирусные инфекции, а также приведен список 120 исследований об арбидоле ученых из разных стран. Препарат был разработан в 1970-е годы после многолетних исследований и экспериментов. Арбидол — один из медикаментов, который, вероятно, использовали для уменьшения симптомов Covid-19 в Китае, и который сейчас тестируются на эффективность по отношению к Covid-19, но пока нет никаких доказательств эффекта. Наоборот — большинство источников указали на исследование, в котором препарат признается неэффективным.

В Re:Check мы уже писал о том, что в Латвии через Facebook и другие платформы торгуют арбидолом.

Цена за пачку из 20 капсул, которым торгуют в латвийском Фейсбуке, указывалась 100 евро, тогда как в России точно такую же упаковку можно купить за 6,55 евро (530 рублей).

Диапазон цен широкий, самый дорогой препарат стоит 14,20 евро (1149 рублей), но никак не 100 евро.

Свойства дибазола, указанного в фотографии, на российских сайтах описываются так: обладает гипотензивным, сосудорасширяющим действием, стимулирует функцию спинного мозга. Оказывает непосредственное спазмолитическое действие на гладкие мышцы кровеносных сосудов и внутренних органов.

Как видно, дибазол совершенно далек от описания, указанного в фотографии.

В свою очередь, рибомунил относится к иммуностимулирующим препаратам, который рекомендуется употреблять в качестве профилактического средства от респираторных инфекций.

Журналист Re:Check в нескольких аптеках поинтересовалась вышеназванными медикаментами. Везде ответили, что такие в Латвии не продаются. Несколько фармацевтов отметили, что в последнее время люди старшего поколения часто спрашивали арбидол. "Наверное, начитались в интернете", — прокомментировала одна фармацевт.