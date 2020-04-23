Даже на время кризиса депутаты не отказались от представительских расходов

Предложение на рассмотрение внесла парламентская оппозиция.

Внефракционный депутат Юлия Степаненко подчеркнула, что сейчас не проводятся никакие встречи и мероприятия с участием депутатов, не принимаются дипломатические представители. Представительских расходов не возникает, поэтому оппозиционные политики призывают от них отказаться.

"Сейчас все происходит удаленно, нет никакой нужды в роскоши", - сказала депутат.

Депутат Алдис Гобземс также призвал отказаться от представительских расходов, так как их "объективно нет".

"В действительности это надбавка к зарплате. Если вы от них не откажетесь, я нисколько не сомневаюсь, что в обозримом будущем общество откажется от вас, дорогая коалиция", - заявил он.

Представитель Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис напомнил, что правительство сделало хоть какой-то шаг, отказавшись от командировочных расходов. Он подчеркнул, что сейчас для репрезентации в Skype или другом приложении не нужно много ресурсов, поэтому логично отказаться от этих расходов.

"Сейчас репрезентация невозможна. Кому вы будете себя репрезентировать? Эти деньги можно было бы потратить на совершенно другие нужды, они пригодятся и для обедов, и для социальных пособий. Предложение нужно поддержать, если задуматься, как глупо звучат представительские расходы во время Covid-19. Это так же глупо, как покупать для Сейма цветочные композиции", - заявил парламентарий.

Тем не менее большинство депутатов это предложение отклонило.