Не хотят затягивать пояса! Стали известны зарплаты депутатов Сейма во время кризиса

13 депутатов Сейма в марте получили на руки более 3000 евро.

Доходы большей части парламентариев составляют от 2000 до 3000 евро.

Во время прошлого кризиса 12 лет назад депутаты Сейма проголосовали за сокращение своих зарплат, что сделало их доходы примерно на пятую часть меньше. Зарплаты депутатов Сейма во время этого кризиса не изменились.

Средняя зарплата рядового депутата на бумаге сейчас составляет 2963 евро.

Напомним, недавно оппозиционная фракция Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) выразила недоумение в связи с объявленной Сеймом закупкой цветочных композиций за 19 999 евро. Позже закупка была отложена.

До этого сообщалось о том, что по меньшей мере двумя депутатами Сейма - Марисом Кучинским (Союз "зеленых" и крестьян) и Илзой Индриксоне (национальное объединение) заинтересовалась полиция - депутаты выходили на улицу или не находились по декларированному месту жительства.

В самоизоляции они находились после заболевания Covid-19 депутата Сейма Артуса Кайминьша.