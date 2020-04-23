Тест на Covid-19 за 45 минут: в Латвии начнут применять новое решение

Это даст больницам возможность оперативнее принимать решения, например, о предстоящей операции, рассказала пресс-секретарь Министерства Анна Страпцане.

По ее словам, сейчас в лабораториях Латвии используются тесты на Covid-19, процесс тестирования которых занимает 3-6 часов.

Отказываться от этих тестов не планируется, их будут применять и в дальнейшем, однако теперь есть возможность использовать тесты, результат которых можно получить за 45 минут.

Страпцане утверждает, что используется одна и та же технология, но сокращается сам процесс: значительно меньше в нем необходимо участвовать сотрудникам лаборатории — проверка образца происходит автоматически.

Эти тесты достоверны, повода сомневаться в их результатах нет.

Такой метод используют уже несколько стран, в том числе Эстония. К тому же с помощью подобных тестов людей проверяют и на другие болезни, например, туберкулез или грипп.

Чтобы это стало возможно, требовалось решение правительства.

Как отмечается, для того, чтобы тесты можно было использовать на европейском рынке, необходима маркировка CE — так производитель подтверждает, что продукт соответствует требованиям всех нормативных актов. Принимая во внимание, что процесс не очень быстрый, конкретной маркировки у этих тестов нет. Чтобы ее получить, нужны еще одна - две недели, однако некоторые страны такие анализы уже используют, и Латвия хочет пойти по тому же пути.

Планируется, что такие тесты в Латвию доставят на следующей неделе.

"Следует отметить, что в мире существует большой спрос на эти тесты, поэтому производитель установил своего рода квоты - в настоящее время прогнозируется, что Латвия сможет получать 2000 тестов в месяц с завода производителя в Швеции. Другие производители не предлагают такие тесты по разумной цене", - отметила Страпцане.

С учетом ограниченного количества быстрых тестов на Covid-19, их будут использовать в определенных ситуациях, например, если нужна срочная операция, пациент с инфарктом или инсультом, а также в других подобных случаях.

В среднем можно будет делать около 70 таких тестов в день. В то же время ожидается, что в перспективе такие анализы в мире станут доступнее.