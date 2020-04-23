Назван край с самой высокой заболеваемостью Covid-19 в Латвии

Заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 40,5 случая на 100 000 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваемости.
Самая высокая заболеваемость в Стопиньском крае, где на 100 000 жителей зарегистрировано 119,9 случая. На втором месте Озолниекский край - 100,3 случая, на третьем Гаркалнский край - 93,5 случая.
В Риге уровень заболеваемости составляет 68,8 случая на 100 000 населения.
В Риге в настоящее время зарегистрировано 435 заболевших, в Стопиньском крае - 13.
В целом случаи Covid-19 зарегистрированы в 67 краях.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 39 лет - 172 человека. В группе от 40 до 49 лет - 140 человек, в группе от 50 до 59 лет - 134 заболевших, в группе от 60 до 69 лет - 100.
Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 778 человек.
Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 23, 2020
Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGSCDG pic.twitter.com/CmazZ4uX4w
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