Чт, 23.04.2020
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Назван край с самой высокой заболеваемостью Covid-19 в Латвии

ФОТО: SPKC

Заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 40,5 случая на 100 000 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваемости.

Самая высокая заболеваемость в Стопиньском крае, где на 100 000 жителей зарегистрировано 119,9 случая. На втором месте Озолниекский край - 100,3 случая, на третьем Гаркалнский край - 93,5 случая.

В Риге уровень заболеваемости составляет 68,8 случая на 100 000 населения.

В Риге в настоящее время зарегистрировано 435 заболевших, в Стопиньском крае - 13.

В целом случаи Covid-19 зарегистрированы в 67 краях.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 39 лет - 172 человека. В группе от 40 до 49 лет - 140 человек, в группе от 50 до 59 лет - 134 заболевших, в группе от 60 до 69 лет - 100.

Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 778 человек.

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