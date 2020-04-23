Назван край с самой высокой заболеваемостью Covid-19 в Латвии

Самая высокая заболеваемость в Стопиньском крае, где на 100 000 жителей зарегистрировано 119,9 случая. На втором месте Озолниекский край - 100,3 случая, на третьем Гаркалнский край - 93,5 случая.

В Риге уровень заболеваемости составляет 68,8 случая на 100 000 населения.

В Риге в настоящее время зарегистрировано 435 заболевших, в Стопиньском крае - 13.

В целом случаи Covid-19 зарегистрированы в 67 краях.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 39 лет - 172 человека. В группе от 40 до 49 лет - 140 человек, в группе от 50 до 59 лет - 134 заболевших, в группе от 60 до 69 лет - 100.

Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 778 человек.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGSCDG pic.twitter.com/CmazZ4uX4w — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 23, 2020