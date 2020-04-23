Чт, 23.04.2020
Есть большой риск того, что потерявшие сейчас работу люди могут эмигрировать, когда окончания пандемии Covid-19 будут открыты государственные границы. Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам

В Латвии - 17 новых случаев Covid-19, всего - 778

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В минувшие сутки на Covid-19 проведено 1705 анализов, 17 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 778. Всего в Латвии скончались 11 человек с Covid-19. 

В минувшие сутки госпитализирован 1 человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Из стационаров выписан 73 пациент, 133 человека выздоровели. 

Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 40 041 анализ, 778 оказались положительными. 

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