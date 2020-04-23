В Латвии - 17 новых случаев Covid-19, всего - 778

В минувшие сутки госпитализирован 1 человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Из стационаров выписан 73 пациент, 133 человека выздоровели.

Pēdējās 24h veikti 1705 COVID-19 izmeklējumi, tests pozitīvs 17 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 41041 izmeklējumi, saslimušas 778 personas un 133 izveseļojušās, 11 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 23, 2020

Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 40 041 анализ, 778 оказались положительными.