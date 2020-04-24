"Человек горит как спичка". Жители Вентспилса пережили ужасающее зрелище

В Вентспилсе, на улице Санаторияс, уже несколько лет стоит заброшенным частный деревянный дом. Когда-то там жила пожилая женщина со своим 58-летним сыном. Когда она умерла, мужчина попал в пансионат - ввиду проблем со здоровьем, сам о себе или доме он позаботиться не мог.

В пансионате он не задержался надолго. По словам местной жительницы Ирены, его выставили на улицу за чрезмерное употребление алкоголя и беспорядки. Время от времени мужчина возвращался переночевать в опустевший дом, в котором не было отопления и электричества. В тот вечер соседи видели, как он кормит котов во дворе здания, а спустя пару часов дом захватило пламя.

Незадолго до того, как прибыли спасатели, местные с ужасом увидели, как мужчина выбежал во двор в горящей одежде. Спустя мгновенье он уже лежал у калитки без признаков жизни.

"Он бежал, упал и сгорел. Потом его потушили. Долго ехали, "Скорая" приехала первой, пожарные за ними", - рассказал очевидец по имени Владимир.

Другой местный отметил, что горящий человек сам спастись не может, "человек горит как спичка", отметил он.

По сообщениям медиков, прибыв на место, они увидели горящего мужчину и использовали огнетушитель, чтобы устранить пламя, однако он умер еще до того, как огонь был потушен. Спасатели боролись с пожаром в доме еще несколько часов.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке