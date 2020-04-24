Covid-19 в Латвии: умер еще один человек. Всего заболели 784

В минувшие сутки на Covid-19 проведено 2039 анализов, 6 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 784. В стационаре в минувшие сутки умер один пациент с Covid-19 - он стал двенадцатым.
Сообщается, что скончавшийся человек был в возрасте от 75 до 80 лет, имел ряд хронических заболеваний.
В минувшие сутки госпитализирован один человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Pēdējās 24h veikti 2039 COVID-19 testi, pozitīvs 6 cilvēkiem, stacionārā miris 1 pacients (vecumā no 75 līdz 80, bija arī vairākas hroniskas saslimšanas). Latvijā kopā veikti 43080 izmeklējumi, saslimušas 784 personas un 133 izveseļojušās, 12 mirušas.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 24, 2020
Из стационаров выписан 74 пациент, 133 человека выздоровели.
Pēdējās diennakts laikā stacionēts 1 pacients (kopā stacionāros ārstējas 40 pacienti: 34 pacienti ar vidēji smagu, 6 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 74 pacienti (@VMNVD dati)— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 24, 2020
Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 43080 анализов, 784 оказались положительными.
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