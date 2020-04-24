Covid-19 в Латвии: умер еще один человек. Всего заболели 784

Сообщается, что скончавшийся человек был в возрасте от 75 до 80 лет, имел ряд хронических заболеваний.

В минувшие сутки госпитализирован один человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Pēdējās 24h veikti 2039 COVID-19 testi, pozitīvs 6 cilvēkiem, stacionārā miris 1 pacients (vecumā no 75 līdz 80, bija arī vairākas hroniskas saslimšanas). Latvijā kopā veikti 43080 izmeklējumi, saslimušas 784 personas un 133 izveseļojušās, 12 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 24, 2020

Из стационаров выписан 74 пациент, 133 человека выздоровели.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts 1 pacients (kopā stacionāros ārstējas 40 pacienti: 34 pacienti ar vidēji smagu, 6 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 74 pacienti (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 24, 2020

Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 43080 анализов, 784 оказались положительными.