Полковник-оппозиционер и пытки в Сирии. За что в Германии судят беженцев

Оба мужчины оказались в Германии в качестве беженцев и попросили политического убежища. Их арестовали в 2019 году.

Правительство Асада категорически отрицает обвинения в пытках, но в докладе ООН от 2018 года утверждается, что власти Сирии задерживают и пытают десятки тысяч людей.

А в пятницу во Франкфурте начался процесс по делу о геноциде против мужчины, которого считают боевиком “Исламского государства” (организация запрещена в России) и участником вторжения на земли езидов в северном Ираке, когда тысячи женщин были угнаны в рабство.

В чем суть обвинений?

Следствие считает, что главный обвиняемый, 57-летний Анвар Р., возглавлял 251-й отдел Главного управления безопасности, а второй, 43-летний Ияд А. служил под его руководством.

Немецкие прокуроры считают, что в 2011 и 2012 годах Анвар Р. в звании полковника руководил пытками как минимум 4 тыс. заключенных в тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске, и не меньше 58 из них погибли от пыток. Его также обвиняют в изнасилованиях и сексуальном насилии.

Reuters Обвиняемый Ияд А. перед началом судебного заседания скрывает свое лицо под капюшоном

Ияд А. обвиняется в соучастии в пытках 30 заключенных.

Следствие считает, что Анвар попал в Германию в июле 2014 года, а Ияд - в апреле 2018-го. Оба подали заявление на политическое убежище.

В случае обвинительного приговора Анвар может получить пожизненный срок, а Ияд - до 15 лет заключения.

Отдел военных преступлений

В преддверии заседания перед судом в Кобленце собрались беженцы и активисты. Среди них - правозащитник Анвар аль-Бунни. Он утверждает, что Анвар Р. лично арестовал его в Дамаске.

Двое снова встретились уже в Берлине. Аль-Бунни утверждает, что заметил своего бывшего тюремщика на улице в 2014 году, но не сразу узнал его.

Кроме свидетельских показаний, в материалах обвинения важную роль играют десятки тысячи фотографий, сделанных перебежчиком из сирийской армии. Он покинул страну в 2013 году. В деле он фигурирует под именем Цезарь.

Доказательства преступлений сирийских силовиков собирал специальный департамент в Федеральном ведомстве уголовной полиции, известный как отдел военных преступлений, сообщает немецкая телерадиокомпания “Дойче велле”.

Отдел расквартирован в небольшом городке Меккенхайм возле Бонна. Следствию помогала нидерландская общественная организация “Комиссия международного правосудия и ответственности” (CIJA), получающая финансирование от немецкого правительства.

Организация смогла вывезти из Сирии сотни тысяч правительственных документов. В них были найдены возможные доказательства преступлений.

Причем тут Германия?