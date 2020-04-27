Винькеле: скорее всего, 12 мая все ограничения сняты не будут

По словам министра, из сегодняшних данных видно, что динамику ситуации можно наблюдать четыре недели. Поэтому предложена "сетка измеряемых критериев", и именно она будет показателям, когда и какие ограничения можно изменять, сообщает агентство LETA.

Этими критериями будут - число инфицированных человек, темпы прироста или снижения новых случаев заболевания, число людей в стационарах, число тяжелых случаев и то, как происходят компактные вспышки в учреждениях или жилых местах.

По словам Винькеле, оценивая эти критерии в течение четырех недель, будет видно, изменилась ли ситуация, и в какую сторону.

В то же время Винькеле отметила, что специалисты предлагают оценивать и коэффициент репродукции вируса, показывающий, скольким людям один зараженный этот вирус передает дальше. Министр считает, что этот вариант стоит рассматривать.

В целом министр считает, что в Латвии сейчас пик заболеваемости Covid-19, в то же время она признает, что нельзя совершенно спокойно сказать, что самое плохое позади, так как особенность Covid-19 в том, что в нем очень много неизвестного.

"Понятно, что Covid-19 никуда не денется и до осени совершенно точно придется жить с реальностью, что уровень заражения и в мире может снова пойти вверх", - сказала министр, в качестве примера упомянут Сингапур, где наблюдаются вспышки.

Как отмечает Винькеле, Минздрав очень хорошо понимает, что длительное время сохранять ограничения, даже если они настолько умеренные как в Латвии, для общества очень утомительно.

"Здесь нужно понимать, что цена - каждая вспышка. (..) Такова к сожалению природа вируса. Если мы откажемся от каких-либо ограничений, за основу нужно брать критерии", - отметила политик.

В целом министр считает, что все ограничения 12 мая, когда должен закончиться срок режима чрезвычайной ситуации, сняты не будут.