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"Я начинаю выращивать семена": Милла Йовович написала пост о садоводстве на русском языке

Мила Йовович

ФОТО: https://www.instagram.com/millajovovich/

Американская актриса и модель Милла Йовович активно ведет свой Instagram-аккаунт на время карантина. Ранее она уже публиковала, как читает сказки и поет русские песни вместе с дочками. Теперь знаменитость расскретила, какие овощи выращивает в период пандемии. 

44-летняя актриса не забывает про своих русских поклонников и пишет посты с переводом на русский язык. В новой публикации она рассказала, что увлеклась садоводством.

"Всего лишь немного садоводства по выходным. У меня есть настроенный светильник для комнатных растений, где я начинаю выращивать семена, это очень весело", - поделилась Милла. 

Она объяснила, что в последние недели сажала травы и некоторые сорта помидоров из семейных запасов, которые только-только начали прорастать.

"Сегодня я пересадила некоторые из этих саженцев в большие горшки, чтобы они стали крепче, прежде чем сажать их на улице", – написала Йовович. 

Подписчики артистки были в восторге от ее хобби. Они отметили, что ее сад прекрасен и стали рассказывать про свои весенние посадки. 

Ранее дочь Миллы Йовович спела про Антошку. А до этого она придумала сказку на русском языке.

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