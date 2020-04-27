"Я начинаю выращивать семена": Милла Йовович написала пост о садоводстве на русском языке

44-летняя актриса не забывает про своих русских поклонников и пишет посты с переводом на русский язык. В новой публикации она рассказала, что увлеклась садоводством.

"Всего лишь немного садоводства по выходным. У меня есть настроенный светильник для комнатных растений, где я начинаю выращивать семена, это очень весело", - поделилась Милла.

Она объяснила, что в последние недели сажала травы и некоторые сорта помидоров из семейных запасов, которые только-только начали прорастать.

"Сегодня я пересадила некоторые из этих саженцев в большие горшки, чтобы они стали крепче, прежде чем сажать их на улице", – написала Йовович.

Подписчики артистки были в восторге от ее хобби. Они отметили, что ее сад прекрасен и стали рассказывать про свои весенние посадки.