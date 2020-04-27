"Я начинаю выращивать семена": Милла Йовович написала пост о садоводстве на русском языке

Американская актриса и модель Милла Йовович активно ведет свой Instagram-аккаунт на время карантина. Ранее она уже публиковала, как читает сказки и поет русские песни вместе с дочками. Теперь знаменитость расскретила, какие овощи выращивает в период пандемии.
44-летняя актриса не забывает про своих русских поклонников и пишет посты с переводом на русский язык. В новой публикации она рассказала, что увлеклась садоводством.
"Всего лишь немного садоводства по выходным. У меня есть настроенный светильник для комнатных растений, где я начинаю выращивать семена, это очень весело", - поделилась Милла.
Она объяснила, что в последние недели сажала травы и некоторые сорта помидоров из семейных запасов, которые только-только начали прорастать.
"Сегодня я пересадила некоторые из этих саженцев в большие горшки, чтобы они стали крепче, прежде чем сажать их на улице", – написала Йовович.
Подписчики артистки были в восторге от ее хобби. Они отметили, что ее сад прекрасен и стали рассказывать про свои весенние посадки.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!