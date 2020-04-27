Пн, 27.04.2020
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Прощайте, подушки - да здравствуют пакеты на голое тело! Женщины запустили новый челлендж

ФОТО: instagram.com/lilyermak/

Не успели мы отойти от челленджа с подушками, как женщины массово начали надевать на голое тело пакеты. На это обратило внимание издание The Sun.

Пользовательницы Instagram теперь позируют в нарядах, которые создают из различных пакетов. В числе участниц - российская модель Лилия Ермак, пишет lenta.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тренд поспешили поддержать многие женщины. Всех, кто поучаствовал можно найти по хэштегу #paperdresschallenge.

Простор для фантазии - велик! Девушки сооружают из пакетов не просто платья, а целые наряды, состоящие из топов, юбок и бантов. Количество пакетов также может быть безгранично! 

Для того, чтобы получившиеся наряды плотно держались на талии, девушки закрепляют их при помощи поясов. Смотрите, что вышло: 

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