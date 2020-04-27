Прощайте, подушки - да здравствуют пакеты на голое тело! Женщины запустили новый челлендж

Пользовательницы Instagram теперь позируют в нарядах, которые создают из различных пакетов. В числе участниц - российская модель Лилия Ермак, пишет lenta.ru.

Тренд поспешили поддержать многие женщины. Всех, кто поучаствовал можно найти по хэштегу #paperdresschallenge.

Простор для фантазии - велик! Девушки сооружают из пакетов не просто платья, а целые наряды, состоящие из топов, юбок и бантов. Количество пакетов также может быть безгранично!

Для того, чтобы получившиеся наряды плотно держались на талии, девушки закрепляют их при помощи поясов. Смотрите, что вышло: