В Латвии рассматривают возможность призвать носить маски

Для того, чтобы люди чувствовали себя более безопасно в общественных местах, необходимо подумать об индивидуальных средствах защиты, заявил он.

"Думаю, мы придем к тому, что было бы желательно всем носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах", - отметил премьер.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы защитить остальных от своего чиха или кашля, так как известно, что не все инфицированные коронавирусом понимают, что больны, ведь чувствуют себя хорошо.

"С маской есть шанс ограничить такое распространение вируса", - добавил он.

По его словам, такая практика уже введена во многих странах и Латвии следует готовиться к этому.

Сам Кариньш уже присутствовал на собраниях в маске. Исходя из его опыта, в первый раз было очень непривычно и нечем дышать, а на второй раз он уже привык. Премьер отметил, что к этой мере защиты можно привыкнуть, и этого не стоит стесняться.

Он также добавил, что в Латвии могли бы простимулировать производство защитных масок, чтобы они были легкодоступны по приемлемой цене.