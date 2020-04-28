За коронавирусом идут потоп, засуха и голод. Прогнозы на 2020 год становятся все мрачнее

Ведущие производители пшеницы - Россия и Казахстан, поглядев на то, как страдают их крупнейшие конкуренты в Европе, ограничили вывоз зерна. Они опасаются, что повышенный спрос в богатых странах приведет к росту экспорта и дефициту на внутреннем рынке.

В то же время, у сухой и теплой погоды есть и преимущества: поскольку в небе над большей частью Европы уже несколько недель ни облачка, возобновляемая энергетика покрывает все больше потребностей континента в электричестве. В Германии фермы солнечных батарей в некоторые дни дают до 40% всей энергии, а цены днем все чаще отрицательные - потребителям фактически платят за свет, чтобы они загрузили электросеть.

В первые три месяца этого года почти 800 раз цена 15-минутных контрактов на поставку электроэнергии падала ниже нуля. Это на 80% чаще, чем год назад, приводит Bloomberg данные европейской биржи Epex Spot.

Не все так плохо. Если бы не вирус

Засуха поразила не только Европу. Аргентинские пампасы и американские прерии тоже обезвожены.

В США по местной пятибалльной шкале засуха второй страшной степени уже наблюдается в Техасе, Калифорнии и Орегоне, а "очень сухо" (третья степень) в десятке штатов, в основном на юге, у мексиканской границы, в центре и на северо-западе: от Алабамы до Вашингтона.

Но несмотря на это, говорить об ущербе урожаю еще слишком рано. Ближайшие два-три месяца будут решающими для созревания зерновых культур - основы питания большинства жителей планеты и скота. И общее состояние посевов в мире не выглядит угрожающим.

Кроме того, благодаря блестящей урожайности прошлого года мировые закрома переполнены зерном - запасы на рекордном уровне.

На этом стоило бы успокоиться и разойтись, но в дело вмешался незваный гость - коронавирус. Из-за пандемии неприятная, но выносимая в привычной действительности ситуация заиграла новыми красками.

Пандемия порушила логистику мирового продовольственного рынка: на складах и в портах не хватает здоровых работников, грузовики простаивают без водителей. Ни самолета, ни контейнера не найти. Перевозки резко сократились.

Немецкие фермеры вынуждены привлекать местных жителей для сбора спаржи: поляки и румыны не едут, хотя Германия ослабила требования к сезонным рабочим Getty Images

А урожай тем временем гниет на полях, поскольку сельское хозяйство - один из главных нанимателей трудовых мигрантов. Однако из-за карантина сборщики кофе не могут добраться до плантаций в Латинской Америке, марокканцев не пускают в Испанию собирать клубнику, а румыны и болгары не спешат в Британию и Германию.

Все это пахнет новым продовольственным кризисом. Но в отличие от предыдущих двух 2007-2008 и 2010-2012 годов, на этот раз проблема не в недостатке еды. Ее как раз в избытке. Теперь проблема в том, как ее собрать и развезти по супермаркетам.