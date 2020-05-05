Выход из декрета и поиск себя. История мамы

Декрет выматывает - об этом знает практически каждая мама. Однако что делать, чтобы не увязнуть в "болоте" и вернуть силы? Рассказывает блогер "Маминого клуба" Дарья!
Здесь и далее повествование ведётся от лица Дарьи.
Болото. Именно так я могу охарактеризовать последние несколько месяцев моей жизни. Декрет выматывает, тут меня поймет, наверное, любая мама.
Особенно если этот декрет длится уже пятый год. Я довольно долго собиралась написать, и сегодня самое время рассказать историю о том, как я начинаю всплывать на воздух.
Все эти четыре года я могла находить что-то, что возвращает мне силы. В первые месяцы жизни детей это банальный поход в магазин, маникюр или шоколадка (но последний пункт не советую - уж очень от него проблем много потом). Когда дети переставали висеть на груди сутками, я смогла уходить из дома на подольше. Хвала мужу, который отпускал меня куда я захочу - наушники в уши, и вперед: гулять по городу, встречаться с друзьями и выбирать новое платье для воображаемого похода в офис. После такого заряда душевное равновесие приходило в норму, у меня появлялись силы и желание быть мамой.
В общем, формула моей подзарядки проста - смена места + движ.
Летом я стала замечать, что формула перестала работать на все 100%. Я попыталась увеличить дозу, однако всё тщетно - сил как не было, так и не прибавилось. Я сгорела. От нехватки моральных сил я стала раздражительной, плаксивой и апатичной и начала заедать все свои страдания.
И чем сильнее я увязала в своем состоянии, тем хуже мне становилось.
Мы с мужем решились отпроситься у родителей и уехать вдвоем на 5 дней развеяться, выдохнуть и вывести меня из моего плачевного состояния. После поездки меня хватило на неделю. Всего неделя, и я начала катиться обратно. Всё было как в тумане - я делала всё на автопилоте, не замечала ничего хорошего вокруг себя, и самое страшное, что я начинала день с мысли - поскорее бы этот день закончился.
В голове я понимала, что это ненормально - как я могу так себя вести, ведь потом эти дни с малышами буду вспоминать как самое счастливое время, но ничего не могла с собой сделать.
Я не устану повторять, как сильно мне повезло с мужем.
Он видел, что со мной творится, и постоянно подталкивал к вещам, которые могли бы мне помочь. После долгих разговоров мы пришли к выводу, что пора мне заканчивать с декретом. Но тут крылась одна большая проблема - мне некуда выходить на работу.
До детей у меня была подработка в микропредприятии, которое уже занимается другой деятельностью, да и обратно идти работать в школу у меня нет желания. А значит, у меня есть два варианта - идти учиться на другую профессию или рожать ещё раз. Второй вариант нас пока абсолютно не устраивает, поэтому стали думать над первым.
Я верю, что если что-то тебе надо, то всё сложится таким образом, что всё получится. Так и вышло.
Через пару дней я увидела рекламу курсов программирования, подала мотивационное письмо, успешно прошла входной экзамен, и вот я уже за партой, среди 80 таких же девушек, которые решили поменять свою жизнь. Почему именно программирование? Было время, когда мы с мужем сидели вечерами, и он мне долго объяснял азы программирования - мне очень понравилось, и я жалела, что в какой-то момент мы это забросили из-за нехватки времени и лени.
Что поменялось? Всё! Я начала дышать полной грудью.
Так интересно получается, когда появилось что-то кроме материнства и быта - то, что приносит удовлетворение, желание трудиться, - я начала находить в себе новую Дашу, которая мне очень симпатична.
Я не знаю, что будет дальше, какие плоды принесет моя учёба, но теперь я опять стала просыпаться с хорошими мыслями и силами на день -
для меня это огромная победа над собой.
Этим текстом я хочу сказать всем мамочкам, кто сейчас в таком же болоте: не опускайте руки - боритесь, ищите себя, свою формулу силы и не забывайте, что всё пройдёт. Обнимаю.
Дарья о себе:
"Я Даша, мама двоих детей: Юля - 4 года и Саша - почти 2. Бывшая учительница, будущая программистка. Я - декретный планктон, просиживаю уже четыре года у песочницы. Чтобы не сойти с ума - начала писать, теперь не могу остановиться. Пишу о том, что вижу, чувствую и о чем просто хочется поговорить!"
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