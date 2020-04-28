Инфекционист об обязательном ношении масок: пока нет причин

На состоявшейся пресс-конференции Думпис заявил, что практика массового ношения масок наблюдается в странах Европы, где очень много пациентов и многие "ходят вокруг".

По словам профессора, в ряде стран люди обязаны носить маски, потому что там "открывают то, что мы уже давно открыли, в том числе магазины и общественный транспорт".

По словам Думписа, использование масок при высоком уровне распространения коронавируса будет оправдано в ситуации, когда невозможно обеспечить дистанцию в два метра.

"Так как в Латвии эпидемиологическая ситуация сравнительно хорошая, только несколько случаев каждый день, общественный транспорт не переполнен, в магазинах риск сравнительно низкие, то сейчас может быть стоит поговорить о рабочих местах, где расстояния не большие", - сказал Думпис, отметив, что ситуация может измениться, если число случаев заболевания Covid-19 увеличится.

Как уже сообщал RUS.TVNET, 28 апреля в Латвии зарегистрировано 18 новых случаев Covid-19. Общее число официально зарегистрированных случае Covid-19 составляет 836.