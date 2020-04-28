Мошенник от имени Мурниеце сделал резервацию в Balzambārs и "послал" владельца

Некий мошенник от лица Мурниеце якобы сделал резервацию в баре Рейзенбергса, бросаясь при этом грубостями. Мурниеце рассказала о произошедшем в соцсетях.

На Facebook она опубликовала скриншот, на котором видна сделанная якобы от ее имени резервация. Своим постом она надеется предупредить других людей, которые могут попасть в подобную ситуацию.

"В то время, когда мы с Андрисом Рейзенбергсом боремся за выживание и еще пытаемся помочь другим, этот злодей с моего адреса электронной почты (которую никогда себе не создавала и не знала, что это возможно) сделал резервацию в Balzambārs, который сейчас закрыт, с комментарием Андрису - "пошлем тебя н... и закажем одно пиво на всех"...

Долго думали, нужно ли придавать это публичности, но решили, что такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Вмешивать полицию смысла нет, так как это просто лишний труд и - пока не угрожают - нам бояться нечего. Однако - если кто-то еще получит такой "кошмар", стоит помнить, что подделать можно все..." - сообщила Мурнице.

В конце поста она добавила: "Я очень устала. И знаю, что Андрис тоже. Потому что мы много работаем. Эмоционально тоже никому не легко. Казалось, что люди в это время становятся лучше..."

Напомним, расположенному в Старой Риге бару-ресторану Balzambārs грозит закрытие, и это не единственное место общепита, будущее которого находится сейчас под вопросом, в эфире передачи Rīta Panorāma рассказал владелец бара Андрис Рейзенбергс. Он не смог сдержать слез, комментируя ситуацию.

Рейзенбергс рассказал, что у Balzambārs накопился долг за аренду перед Rīgas nami в размере 3000 евро. Так как сейчас у бара доходов нет, возможности его выплатить тоже нет.

Однако, по его словам, Rīgas nami в положение не входят, общение "как об стенку" и, если бар долг не выплатит, им продолжат насчитывать проценты.

При таком раскладе Balzambārs, скорее всего, будет вынужден закрыться, признал Рейзенбергс.

Однако 27 апреля Рейзенбергс поделился новостью, что работники бара смогут получить пособие за простой. "Но, конечно, не все! Радует и это!" - написал предприниматель.

Со сложностями столкнулась и Линда Мурниеце - несмотря на то, что она продолжает хозяйничать и бар гостиницы открыт, СГД отказала предприятию в пособии за простой.