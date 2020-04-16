Линда Мурниеце рассказала о долгах своего предприятия

"Звучит жутко, и я не могу представить, сколько это банкнот. Долг из-за плохого начала года, который в лучшие времена на этот момент был бы уже покрыт. А сейчас как есть, так есть", - написала Мурниеце.

Мурниеце написала, что она решила бороться, ведь рано или поздно ограничения в рамках режима ЧС снимут: в тот же день она откроет террасу.

"Долг 100 000? Если Служба госдоходов разделит срок выплаты на три года, как мы просили, у нас будет хотя бы возможность. Надеемся на это. Мои [бухгалтера и юристы] сдались под напором уверенности и сказали - будем бороться", - написала Мурниеце.

Также она указала, что она и ее команда поняли, где нужно сэкономить, и что они до этого делали неправильно.