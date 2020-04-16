Линда Мурниеце рассказала о долгах своего предприятия

На своей странице в сети Facebook экс-министр внутренних дел, руководитель гостиницы Hotel Roma Линда Мурниеце рассказала, что долги ее предприятия на данный момент составляют 100 тысяч евро.
"Звучит жутко, и я не могу представить, сколько это банкнот. Долг из-за плохого начала года, который в лучшие времена на этот момент был бы уже покрыт. А сейчас как есть, так есть", - написала Мурниеце.
Мурниеце написала, что она решила бороться, ведь рано или поздно ограничения в рамках режима ЧС снимут: в тот же день она откроет террасу.
"Долг 100 000? Если Служба госдоходов разделит срок выплаты на три года, как мы просили, у нас будет хотя бы возможность. Надеемся на это. Мои [бухгалтера и юристы] сдались под напором уверенности и сказали - будем бороться", - написала Мурниеце.
Также она указала, что она и ее команда поняли, где нужно сэкономить, и что они до этого делали неправильно.
Ранее Мурниеце публиковала и счета гостиницы за электричество, которые за февраль и март составили порядка 11 тысяч евро. 15 марта Линда Мурниеце объявила о временном закрытии гостиницы Rome.