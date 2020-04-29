Потери американцев от Covid-19 больше, чем за 20 лет войны во Вьетнаме

Потери американской армии во время войны во Вьетнаме составили 58 тысяч человек - столько были убиты, пропали без вести, оказались в плену за 20 лет военных действий.

По состоянию на 29 апреля, в США коронавирусом заболели более 1 035 765 человек. Уумерли - 59 266 человек.

Соединенные Штаты Америки - мировой лидер по числу заболевших. На втором месте - Испания с 232 128 заболевшими и 23 822 умершими, на третьем - Италия, где официально зарегистрировано 201 505 случаев и 27 359 смертей.