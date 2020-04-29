Ср, 29.04.2020
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Потери американцев от Covid-19 больше, чем за 20 лет войны во Вьетнаме

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ФОТО: Rebecca Cook / Reuters

От Covid-19 в США скончались почти 60 тысяч человек. Во время войны  Вьетнаме погибли около 58 тысяч человек, сообщает CNN. 

Потери американской армии во время войны во Вьетнаме составили 58 тысяч человек - столько были убиты, пропали без вести, оказались в плену за 20 лет военных действий. 

По состоянию на 29 апреля, в США коронавирусом заболели более 1 035 765 человек. Уумерли - 59 266 человек. 

Соединенные Штаты Америки - мировой лидер по числу заболевших. На втором месте - Испания с  232 128 заболевшими и 23 822 умершими, на третьем - Италия, где официально зарегистрировано 201 505 случаев и 27 359 смертей. 

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