Павел Деревянко - новый голос Шарика в легендарном мультфильме "Простоквашино"

Например, почтальон Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, а кот Матроскин — Антона Табакова (старший сын Олега Табакова). А в новой серии "Простоквашино" Шарика впервые озвучил Павел Деревянко.

"Знаете, у нас с Шариком есть что-то общее - простота, наивность, в хорошем смысле этого слова", - поделился актёр.

"Шарик - житель деревни. Я не скажу, что житель деревни, но очень много времени провёл в деревне, где пас коров у моей бабули", - добавил Деревянко.

По его словам, озвучивая Шарика, он ни под кого свой голос не копирует:

"У Льва Дурова были очень точные интонации, житейские, они были в меру просты и глубоки... Если получится интонационно совпасть с ним, я буду рад", - в то же время отметил актёр, призвав ребят смотреть новые серии "Простоквашино".

Отметим, что новая серия мультфильма на YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм" за несколько дней набрала более миллиона просмотров.