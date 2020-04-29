"Роснефть" и дочь Путина займутся генетическими исследованиями россиян

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение посвящено "ускоренному развитию российских генетических технологий" и "достижению Российской Федерацией позиции одного из лидеров" в этой области к 2027 году, а также "снижению критической зависимости российской науки и промышленности от иностранных баз генетических и биологических данных".

В рамках соглашения будет построен крупный центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования, результаты которых будут использоваться в промышленности и медицине.

"Роснефти" поручено создать такой центр в форме автономной некоммерческой организации, развивать и финансировать его. Правительство, со своей стороны, обязуется предоставить земельный участок под строительство центра генетических исследований и оказывать всяческое содействие.

"Это совершенно не секрет"

АНО "Развитие генетических технологий" было зарегистрировано 28 апреля по адресу Москва, Шаболовка, 10. По этому же адресу расположен офис "Роснефти".

"Мы сейчас ничего комментировать не будем. Прокомментируем попозже очень подробно. Это совершенно никакой не секрет - это большой проект", - заявил Би-би-си пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев.

Директором "Развития генетических технологий" стал известный российский биолог и советник Игоря Сечина Константин Северинов, в прошлом - профессор Сколтеха. От комментариев Би-би-си он отказался.

Getty Images Ожидается, что Игорь Сечин возглавит наблюдательный совет новой организации

Сечин возглавит наблюдательный совет АНО, в состав которого также могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и Мария Воронцова, которую СМИ называли старшей дочерью президента России Владимира Путина. Сам он родство с ней не подтверждал и не опровергал.

Как рассказал Би-би-си собеседник в руководстве "Роснефти", на развитие этого АНО нефтяная компания будет тратить 200 миллионов долларов в год. "Это проект дочки президента - дадут всё, что нужно", - заявил собеседник Би-би-си.

Однако другой источник Би-би-си, который знаком с разработкой и запуском этого проекта, утверждает, что он "не делался специально под Воронцову". "Она талантливый человек, она в нем участвует. Но это не ее проект, он не делался специально под нее. Это стратегическая вещь", - говорит собеседник Би-би-си.

В общей сложности в течение ближайших семи лет нефтяная компания выделит на этот проект от 500 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов, рассказал Би-би-си еще один источник, знакомый с деталями соглашения правительства и "Роснефти". "Речь идет о сотнях миллионов долларов", - подтвердил источник, знакомый с деталями проекта.

Русская служба Би-би-си направила запрос с просьбой о комментарии помощнику президента Андрею Фурсенко. На момент публикации материала комментарий в редакцию не поступил.