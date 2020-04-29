В Германии осуждена женщина, которая вместе с детьми присоединилась к ИГИЛ в Сирии

Суд признал 33-летнюю женщину виновной в нескольких преступлениях, в том числе и в присоединении к террористической организации.

На суде женщина призналась, что перебралась в Сирию со своими детьми.

Прокуратура утверждала, что один из ее детей был убит в результате ракетной атаки.

Прокуратура требовала суд приговорить обвиняемую к семи годам тюрьмы, утверждая, что она подвергала своих детей большой опасности и экстремистской идеологии.

В свою очередь защитники утверждали, что женщина была наивной и переступила закон неосознанно. Адвокаты надеялись на три с половиной года тюрьмы.