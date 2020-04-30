Видео ⟩ На подъёмнике с цветами и гитарой: необычный сюрприз в Плявниеках

28 апреля жительница Плявниеков застала необычное, но очень романтичное зрелище: мужчина на подъёмном кране поднялся к четвёртому этажу многоэтажки и начал петь.
В руках у него была белая роза и гитара, на которой он играл, пока пел.
Мы точно не знаем, что это было - предложение или сюрприз, но, безусловно, это очень романтично, а видеоролик в такое непростое время поднимет настроение любому!
Однако какой бы ни был посыл молодого человека, будем надеяться, что у него всё получилось и ему удалось обрадовать свою избранницу.
Видео было опубликовано в сториз пользовательницы Instagram @Zelencanna:
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