Чт, 30.04.2020
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Видео ⟩ На подъёмнике с цветами и гитарой: необычный сюрприз в Плявниеках

ФОТО: скриншот видео

28 апреля жительница Плявниеков застала необычное, но очень романтичное зрелище: мужчина на подъёмном кране поднялся к четвёртому этажу многоэтажки и начал петь.

В руках у него была белая роза и гитара, на которой он играл, пока пел. 

Мы точно не знаем, что это было - предложение или сюрприз, но, безусловно, это очень романтично, а видеоролик в такое непростое время поднимет настроение любому! 

Однако какой бы ни был посыл молодого человека, будем надеяться, что у него всё получилось и ему удалось обрадовать свою избранницу. 

Видео было опубликовано в сториз пользовательницы Instagram @Zelencanna:

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