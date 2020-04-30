Видео ⟩ На подъёмнике с цветами и гитарой: необычный сюрприз в Плявниеках

В руках у него была белая роза и гитара, на которой он играл, пока пел.

Мы точно не знаем, что это было - предложение или сюрприз, но, безусловно, это очень романтично, а видеоролик в такое непростое время поднимет настроение любому!

Однако какой бы ни был посыл молодого человека, будем надеяться, что у него всё получилось и ему удалось обрадовать свою избранницу.

Видео было опубликовано в сториз пользовательницы Instagram @Zelencanna: