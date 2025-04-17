Мошенники взломали социальную сеть режиссера Гинта Зилбалодиса

В четверг, 16 апреля, на платформе X был взломан профиль Гинта Зилбалодиса, автора и режиссера анимационного фильма "Поток". В посте он объявил, что покидает эту социальную сеть.
Посты, связанные с мошенничеством с криптовалютой, уже удалены.
My account was hacked by some crypto scammers :( It was a very frustrating experience and I think that I don't want to be on this site any more. You can still find me on other platforms. bye— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) April 17, 2025
Зилбалодис пишет: "Мой профиль взломали мошенники, работающие с криптовалютой. Это был неприятный опыт, и я думаю, что больше не хочу находиться на этом сайте. Вы все еще можете найти меня на других платформах. Всего наилучшего!".
Напомним, к 17 марта кассовые сборы анимационного фильма "Поток" по всему миру достигли 36 миллионов долларов США, что составляет более 33 миллионов евро, согласно информации, опубликованной на интернет-платформе кинематографического издания Variety.
Как сообщалось, анимационный фильм был удостоен премии Европейской киноакадемии в категории "Лучшая полнометражная анимация Европы". Также он получил "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".
Мультфильм "Поток" - совместное производство трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five. Анимация завоевала более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.
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