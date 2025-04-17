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Мошенники взломали социальную сеть режиссера Гинта Зилбалодиса

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: PATRICK T. FALLON / AFP

В четверг, 16 апреля, на платформе X был взломан профиль Гинта Зилбалодиса, автора и режиссера анимационного фильма "Поток". В посте он объявил, что покидает эту социальную сеть.

Посты, связанные с мошенничеством с криптовалютой, уже удалены.

Зилбалодис пишет: "Мой профиль взломали мошенники, работающие с криптовалютой. Это был неприятный опыт, и я думаю, что больше не хочу находиться на этом сайте. Вы все еще можете найти меня на других платформах. Всего наилучшего!".

Напомним, к 17 марта кассовые сборы анимационного фильма "Поток" по всему миру достигли 36 миллионов долларов США, что составляет более 33 миллионов евро, согласно информации, опубликованной на интернет-платформе кинематографического издания Variety.

Как сообщалось, анимационный фильм был удостоен премии Европейской киноакадемии в категории "Лучшая полнометражная анимация Европы". Также он получил "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Мультфильм "Поток" - совместное производство трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five. Анимация завоевала более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.

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