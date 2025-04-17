Мошенники взломали социальную сеть режиссера Гинта Зилбалодиса

Посты, связанные с мошенничеством с криптовалютой, уже удалены.

My account was hacked by some crypto scammers :( It was a very frustrating experience and I think that I don't want to be on this site any more. You can still find me on other platforms. bye — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) April 17, 2025

Зилбалодис пишет: "Мой профиль взломали мошенники, работающие с криптовалютой. Это был неприятный опыт, и я думаю, что больше не хочу находиться на этом сайте. Вы все еще можете найти меня на других платформах. Всего наилучшего!".

Напомним, к 17 марта кассовые сборы анимационного фильма "Поток" по всему миру достигли 36 миллионов долларов США, что составляет более 33 миллионов евро, согласно информации, опубликованной на интернет-платформе кинематографического издания Variety.

Как сообщалось, анимационный фильм был удостоен премии Европейской киноакадемии в категории "Лучшая полнометражная анимация Европы". Также он получил "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Мультфильм "Поток" - совместное производство трех стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five. Анимация завоевала более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.