Детская порнография и зоофилия: житель Курземе отправится под суд

Представитель Курземского управления Госполиции Мадара Шершнева рассказала, что в конце прошлого года сотрудники полиции провели обыск по месту жительства некоего курземчанина.

Во время проверки компьютера и других носителей данных, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина в период с ноября по декабрь 2019 года скачивал, заливал и хранил десятки видеоматериалов сексуального использования детей и животных.

По факту заведено дело. Отмечается, что ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции. К мужчине применена не связанная с арестом мера пресечения.

За подобные преступления 166-я статья уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.