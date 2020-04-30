Чт, 30.04.2020
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Детская порнография и зоофилия: житель Курземе отправится под суд

Тюремная камера. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Госполиция передала в прокуратуру уголовное дело по факту хранения видеоматериалов, содержащих детскую порнографию и сексуальное использование животных. 

Представитель Курземского управления Госполиции Мадара Шершнева рассказала, что в конце прошлого года сотрудники полиции провели обыск по месту жительства некоего курземчанина.

Во время проверки компьютера и других носителей данных, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина в период с ноября по декабрь 2019 года скачивал, заливал и хранил десятки видеоматериалов сексуального использования детей и животных. 

По факту заведено дело. Отмечается, что ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции. К мужчине применена не связанная с арестом мера пресечения.

За подобные преступления 166-я статья уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф. 

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