Защитные маски по цене золота
Кризис, вызванный коронавирусом, показал, насколько мы были к нему не готовы. Настолько не готовы, что закупали защитные средства у налоговых должников. А также переплатили за них в 30 раз.
В то же самое время невозможно выяснить, насколько мы обеспеченны материальными резервами, потому что эта информация секретна. Однако не секретны будни полицейских, которые в это время не менее нервозны, чем обычно. Об этом рассказывает "повседневный герой".
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